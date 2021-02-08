安森美半導體（ON Semiconductor，美國那斯達克上市代號：ON）推出RSL10智慧拍攝相機平台，結合雲端AI與超低功耗影像擷取和識別技術，實現新一代物聯網（IoT）端點。

RSL10智慧拍攝相機平台將基於AI的圖像識別功能添加到超低功耗IoT端點，如監控拍攝相機、受限區域、工廠自動化、智慧農業和智慧家居。配套的智慧手機應用程式為該平台提供用戶介面，並作為基於雲端、AI賦能的物體識別服務的通道。

該平台匯集了安森美半導體的多項創新，包括提供超低功耗藍牙低功耗技術的RSL10 SIP。該模組是袖珍原型，用於開發基於ARX3A0 CMOS圖像傳感器的360幀／秒（fps）黑白成像的袖珍型拍攝相機。這些技術輔以先進的運動和環境感測器以及電源和電池管理，提供了完整的方案，可用於自動捕獲圖像並識別其中的物體。

開發人員使用RSL10智慧拍攝相機平台，可創建一個端點，當由時間或環境變化如光線或溫度等各種元素觸發時，自動將圖像發送到雲端進行分析。

同樣，該拍攝相機平台可在低功耗模式下工作，同時監控其視場的特定部分，並在場景內容發生變化時自動拍攝圖像，然後將圖像發送到雲端進行處理，使用AI判斷圖像內容，再採取相應的行動。

圖像資料透過採用RSL10 SIP藍牙低功耗連接的通道傳輸到雲端。平台所用元件的低功耗特質意味著它可以從單個主電池或輔助電池供電長時間運行。設計人員可使用配套應用程式配置觸發器，也經由藍牙低功耗。

安森美半導體IoT主管Wiren Perera說：「超自動化是IoT的下一個進化發展。RSL10智慧拍攝相機平台體現了這概念，為邊緣提供基於視覺的AI以實現物體自動識別和場景變化等功能。我們一直在持續提供各種從器件到雲端的無線感測器方案。無縫賦能視覺添加，將其提升到另一個層次。」

(工商 )