結婚是人生大事，一名男網友苦惱表示，女友是家中獨生女，家庭背景優渥，兩人論及婚嫁，而女方家人表示不用聘禮，更以2間房子當做嫁妝，不過女友父親開出3條件的婚前協議，讓他相當猶豫是否該簽署這份文件，而網友看完條件後紛紛認為條件不難達成，更羨慕原PO，認為不必考慮，「還等什麼？」

原PO日前在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，女友家境優渥，自國立大學畢業，目前擔任公務員一職，而原PO本身家境小康，年薪破百萬，無房有車，最近討論到結婚一事，女方家長表示不需要禮聘，嫁妝則是2間房，一間位於台北中正區，另一間則是桃園藝文區，都已過戶到女方名下。

不過，女友父親則是開出婚前協議，共有3條件，第一，婚後第一個孩子姓氏由戶政抽籤決定，若抽得母性，男方不得有議；第二，逢年過節各自回家；第三，婚後不與父母同住，女方家可出頭款購屋，貸款需由男方支付。

原PO坦言，雖然女友各方面條件好，溫柔善良，加上對方父母和藹明理，書香門第，讓他很尊敬，他也知道這些條件不苛刻，「但簽下去，是給她父母的一種安心，在法律上多了一重保障，但對我不也是一種自尊與信任上的凌遲嗎？」

貼文發出後，上萬名網友都認為不必猶豫，「這沒什麼問題吧，直接 簽下去」、「你不簽？我叫我老公去」、「我回去跟我老公討論一下，這女的我要了」、還有網友看不下去，「如果你覺得委屈哪千萬別簽」、「女方條件那麼好，家長蠻明理的，你不應該是去執著那點自尊心，應該是要待女生好，自己也要更上進」、「不要簽，把機會留給準備好的人」。

(中時新聞網)