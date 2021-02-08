苗栗縣長徐耀昌8日前往部立苗栗醫院發放福袋，慰勞第一線醫護人員，感謝所有醫護人員無私奉獻同心抗疫。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

新冠肺炎爆發迄今，苗栗縣醫療院所全力配合中央及縣府政策，守護縣民健康，苗栗縣長徐耀昌感謝縣內所有醫療院所、醫護人員，疫情發生以來堅守岡位，春節期間更是犧牲與家人團聚的時間，守護鄉親的健康，8日到部立苗栗醫院慰勞第一線醫護人員方放福袋並給予勉勵加油，對醫療人員致上最高敬意。

部立苗栗醫院為苗栗縣COVID-19應變醫院，承擔起本院COVID-19收治確診及隔離個案的重任，提供專責病室，讓疑似或確診個案在醫療照護上獲得完善的照顧，也積極協助居家檢疫或居家隔離民眾執行通訊診療服務，日前更通過中央疫情指揮中心指定為縣內COVID-19的檢驗機構。

徐耀昌等人8日到苗栗醫院感謝醫護人員對抗疫情春節不打烊，守護鄉親健康。徐耀昌表示，部立苗栗醫院在院長李明輝與所有醫護人員群策群力之下，成為績優醫療團隊。今年部立苗栗醫院也將規畫急重症大樓及放射腫瘤中心，提供更完善醫療服務，未來加上為恭醫院、大千醫院、弘大醫院及南部的慈濟中醫醫院，將在中醫及西醫上建置醫療網絡。

縣府衛生局指出，縣內急救責任醫院提供專責病室，讓疑似或確診個案在醫療照護上獲得完備的照顧，醫療院所也全力配合中央及縣府，讓苗栗疫情有效圍堵及控制，春節期間醫療人員更持續守護鄉親健康，希望防疫無距離、同心抗疫，共同守護苗栗鄉親健康。

(中時 )