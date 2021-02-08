隨著農曆新年即將到來，許多民眾想藉機試試手氣，都會前往彩券行搶個好彩頭，不論是樂透或刮刮樂，在這段期間的買氣都超旺。不過台北市有名阿伯，因為一年內花了7萬多元買彩券，卻從來沒有中過獎，氣得跑到彩券行大聲開罵，讓女老闆相當傻眼，將無奈的心聲分享在網路上。

練姓女老闆6日在臉書社團「我是社子人」發文表示，該名阿伯跑到彩券行用極大的音量喊著：「公益彩券是騙人的，不敢公開得獎，一定是公司內定得主！會買公益彩券的都是想翻身的窮人，而你們賣窮人彩券賣希望，卻騙我們的錢」，因此阿伯決定跳出來控訴公益彩券對社會的不公。

對此，練姓女老闆表示，其實她的男友是脊椎損傷患者，胸口以下全都癱瘓，平時只能靠著輪椅行動，公益彩券是幫助弱勢族群的產業，「政府給這一口飯吃，我們非常感恩」，她與男友每天從早上7點開始營業，一直到晚上12點才休息，為的就是可以靠著自己的努力，去過上更好的日子。

練姓女老闆呼籲，阿伯應理性消費，不要超過自己的金錢能力範圍，她指出會來彩券行下注的客人都非常清楚自己的消費目的，有些人是想娛樂，因此花錢買個開心，有些人是想做公益，買了100、200輸了也不在意，也有人是來博弈，練女則反問：「阿伯，您的目的是什麼？您又想控訴什麼？」

練姓女老闆透露，其實當民眾花100元買大樂透時，他們也只有賺8元，要賣100個客人，才能賺到800元，而這些所得都還沒扣除房租、水電等營運成本，她無奈直呼：「我們不是集團經營者，是真的需要彩券行這份工作的人！」希望阿伯能對身障者有更多的寬容，若想申訴建議前往台灣彩券公司。

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(中時新聞網)