娛樂圈不時會傳出女星「陪睡換機會」的潛規則，網路甚至還流傳陪睡價目表，而政治圈也不遑多讓，女官員肉體換升官也時有所聞，先前大陸上海就有一名外型靈氣、朝鮮族女官員金英麗被政務開除，罪名正是搞權錢、錢色交易，甘於被圍獵；甘肅省武威市的前副市長姜保紅，過去也傳出她用「色誘」方式爭權奪利，如今又有最新個案，來自湖南的41歲少數民族「土家族」女幹部，因為涉及「以色謀權」、「以權謀私」，慘被「雙開（開除黨籍、開除公職）」。

湖南41歲女官員與靠山一起被雙開。（圖／翻攝自網易新聞）

《網易新聞》報導指出，這名在1980年10月出生、湖南石河雁池人的美女官員，違反中國中央8項規定精神，超標準接待；違反廉潔紀律，多次違規收受請託人禮品、紅包禮金；違反工作紀律，干預和插手市場經濟活動並謀取私利；違反生活紀律，長期與他人保持不正當性關係，並造成不良影響；涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法吸收公眾存款罪。

擁有研究生學歷的李小瓊，身兼湖南省常德市石門縣的招商促進事務中心原黨組書記和主任，據報導稱，李小瓊身為中共黨員領導幹部，背離初心使命，以色謀權，以權謀私，生活腐化，貪圖享樂，嚴重損害了黨員幹部形象，且在黨的十八大後不收斂、不收手，應予嚴肅處理，對其涉嫌犯罪問題將由公安機關移送檢察機關依法審查起訴。

為了權勢和地位，居然不惜犧牲色相，甚至以陪睡方式獲得職務晉升，近年被中國官方曝光的女淫官不少，公開報導中，中共十八大後的落馬女官中，還有4人在紀委對其的通報中明確點出存在「權色交易」或「錢色交易」，相關單位也對他們進行「雙開」並且乖乖入獄服刑。

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(中時新聞網)