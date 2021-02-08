公館鄉公所爭取水土保持局補助400萬元，改善北河村銃庫山步道，以仿木石材強化階梯、欄杆，提升登山安全性。（何冠嫻攝）

公館鄉北河村的銃庫山，可遠眺群山風景以及後龍海岸風光，公館鄉公所為讓遊客能安全體驗山林之美，飽覽沿途風光，爭取水土保持局補助400萬元，改善北河村銃庫山周邊步道設備，將嚴重腐朽木質階梯欄杆等以石材修繕完成，提升耐久性與安全性，讓遊客盡情感受山林芬多精，走訪步道強健體魄。

公館鄉長曾美露表示，站在銃庫山可眺望群山風景，天氣好還能一覽後龍海岸，坐山望海吸引登山遊客朝聖拜訪，但因銃庫步道木質階梯受森林霧氣、露水影響，嚴重腐朽，年久失修下，遊客探訪森林安全威脅甚鉅。

公館鄉公所為維護民眾安全，向水保局爭取經費執行步道改善工程，近期已完工並開放使用。曾美露說明，公所爭取水保局城鄉風貌經費400萬元，採用仿木石材修繕完成階梯、欄杆、座椅等設施，打造鋼構安全步道，不僅降低腐朽問題，更減少步道雜草叢生情況，提升步道結構安全與耐久性。

曾美露指出，北河村銃庫步道可以連接南河村阿畢崎古道，沿途景色優美迷人，探訪南河村百年伯公、礦坑口、壯麗大石壁景觀等，桐花季時步道更是鋪滿白色桐花，浪漫至極，邀請遊客深度探訪公館山林，享受森林芬多精，爬山強健體魄。

(中時 )