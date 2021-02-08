南市警永康分局8日召開校安會議。（警方提供／李宜杰台南傳真）

南市警一分局8日召開校安會議。（警方提供／李宜杰台南傳真）

台南市警察局永康分局8日下午由分局長呂世明親自召開校園安全座談會，與會人員包括各級學校校長、家長會長、永康區區長、里長、永康義警、民防、巡守隊中隊長及少年隊隊長蔡宗憲等人。其中，永康國中、西勢國小及大橋國中反映校園周邊巷弄照明、監視器設備不足問題後，已於今日會勘後立即改善。另外，轄區內南應大學生還特別畫圖，寫下「外出巡邏請小心，天氣變冷要好好保暖」等語，張貼在女宿巡邏箱旁，以感謝員警夜間天冷巡邏辛勞，讓鹽行派出所員警大為感動。

此次會議，結合與會代表集思廣益，共同探討如何精進維護校園安全，會中更以實際案例說明本分局如何處置校園安全問題，以達本分局校園安全3心最高指導原則，讓教師在校教學「專心」、家長送子到校求學「放心」、學生在校求學「安心」，讓學子能夠在安全的校園環境快樂成長學習。

為召開本次強化校園安全會議，分局長呂世明於會前，召集副分局長、偵查隊長、所長等幹部開會並轉逹上級指示事項，從加強學校死角、昏暗、廢棄雜草叢生等處所巡邏，並全面強化校園安全維護工作，持續與學校密切聯繫，建立通報合作機制，務求於事件發生之初立刻通報，深入查處遏止危害擴大，並責由專人協助各級學校執行校園安全環境檢測評估工作，檢視校園及學生宿舍周邊監錄及照明等安全設備，促請相關權責單位盡速改善，提升校園安全。

另，南市警一分局8日也邀集轄內東區區公所、各級學校、家長會長、學校轄守望相助隊暨里長等單位，共同舉行「校園安全座談會」。此次會議由分局長方國璽親自主席，分局長特別要求所轄各派出所全力打擊犯罪、維護轄內安寧，絕不容許校園安全成為治安破口，會議中與轄內各國小、國中、高中（職）及大專院校等23所學校及各單位代表，共同檢視「校園周邊安全概況表」及「校園周邊安全區域圖」，並回應學校建議有關「巡邏箱設置」及「增加巡邏次數」等問題。

(中時 )