董姓男子在IG上暱稱「烏瑪_萱」，偽裝成私密處保養行銷顧問、網拍代理要徵模特兒，並以姐姐自稱，誘騙16歲少女拍裸體影片，被嘉義地方法院依違反兒童及少年性剝削防制條例判處3年有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，董姓男子在IG帳號，以女性照片為大頭貼，並自稱是私密處保養顧問，以「會想賺錢嗎？我缺小幫手？」「我們就會有服飾、鞋、包、保養品等產品，請您做分享貼文，底薪3000元，論件計酬」等語，在IG上引誘女性上門，並讓少女誤信「她」是年紀較長的姐姐。

隨後董男以「論件計酬」、「姐姐相信妳，但是這是公司規定」、「其他女孩也是這樣」、「妹妳先拍好嗎？我真的不好交代」、「因為姐姐我每天都要呈報進度」等語讓少女以手機自拍穿制服脫到全裸、再穿內衣褲影片的影片給董男，誤以為可因此應徵模特兒工作。

而董男也坦承，自己有徵選內衣女模的想法，但還沒有做，偵查時被害人有9人，少女是最後1個請她拍攝影片、照片的女生，也說他對這些女性最後就起色心，且會以「烏瑪_萱」當暱稱，並用女生的圖片作為大頭貼，是想讓那些女生更容易相信他。

判決書指出，董男為滿足私慾，竟以詐術使少女陷於錯誤而自拍猥褻影片，考量董男坦承犯行，並與少女、少女母親達成調解並依約給付賠償金，配合將相關通訊軟體內容刪除、更改帳號、密碼、手機停用等，董男3年有期徒刑。

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(中時 )