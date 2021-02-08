罷免台中立委陳柏惟行動、「刪Q總部」8日下午正式向中選會提案，並提交第一階段領銜人名冊，對此台灣基進黨立委陳柏惟8日表示「大人不會欺侮小孩」，我現任立委，不會欺侮提案的領銜人是老百姓，但若是另外的人要下來打，那就是另外一回事，呼籲支持者，可以緊張但不要煩惱，並拿出宣傳圖板，以數字說明，他是有在做事的立委。但他也指控領銜人的指控都沒有證據，說謊的人，媽祖會在夢裡拜訪。至於顏家是否動員，陳表示合流再來擔心。而他至今也未因此事跟民進黨開會或接觸，但未來不一定。

陳柏惟呼籲支持者，可以緊張但不要煩惱，因為我們的高知名度，做的事情踩到既得利益者的痛處，引起全國性的反撲、或少數極端份子的憤怒，讓民眾要為我擔心，甚至要出門投票，我很抱歉，但在改革的過程中，台灣政治生態進步的過程中，這樣的荊棘道路，願意為大家繼續前進。

如果顏家動員罷免你會不會擔心，陳柏惟表示，不會，還是會聚焦在議題的討論，顏家跟國民黨是分開的，以顏家在地方的實力，不是國民黨想吞就能吞掉的，當他們合流再來擔心，現況我不認為地方民眾會嚮應這樣的行動。

泛綠或民進黨會站在你這邊？陳表示，這不是藍綠的問題，就像顏寬恆雖然背著國民黨的旗幟，但不代表他事事都要聽國民黨的，不預設搞罷免的是什麼顏色的人會加入，但很確定的是，施政、問政態度或地方治理上，我想最討厭我的人應該是中共，雖然罷免的領銜人（楊文元）說，跟共產黨沒關係，但他也說要懲罰台獨份子，我不知道我是不是那個最頑固的台獨份子。

有人說你地方經營用心程度要再加油，地方服務處沒開？陳拿出宣傳DM表示，這是假議題，事實上從去年當選到今年，5區的服務處都有開，全台灣服務處密度最高就在台中第2選區，不確定指控的人會不會用手機，Google就可查得到，另外在國會的表現，至少都前3名，一年來地方行程跑過4964個、陳情案件有2千多件，說我不認真、說我沒有跑，一概否認。

對於趙少康說選罷法不合理，這一次的罷免案後，兩黨再合作修法，陳則說，趙少康是「言而無信」的傢伙，因為他曾說中華民國滅亡了，但到現在還是青天白日滿地紅，所以不用回應「無賴」的問題。

對於罷免領銜人楊文元說曾是他的支持者，陳表示，很明顯是騙子，因為他所提出的4個理由，有3個跟政治完全沒有關係，他所提出的指控，明明在社群都有發文、直播都有解釋，「真相只會在夢裡相見，說謊的人，媽祖會在夢裡拜訪！」

陳柏惟也表示，不知道罷免案是玩真的還是玩假的，因為沒有正當性，從2018韓國瑜當選後，一連串的就像「失速」列車，「會不會把台灣民主帶向不歸路」如果他和顏寬恒都不支持罷免，那他們是在挑戰台灣的民主制度，根本不是藍綠陣營的對立，也不是挑戰他個人。

陳接著表示，如果要講貪汙、詐欺、詐領助理費、甚至是共諜案起訴，「怎麼輪都輪不到我」我就不知道他（領銜人）的道德標準是什麼。甚至，他跟中火的年紀是一樣的，如果他真的這麼討厭這個建設，那他之前33年活在世界上幹嘛。

陳強調，這就是一場有針對性、有有預謀性的罷免案，衝突的目標不只是我、不只是本土陣營，更是台灣的民主制度，這樣的理由，我想沒有辦法普遍被大家接受的，我還是會謬力替大家服務。

(中時 )