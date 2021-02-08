台銀隊長張博勝帶著艾爾文前往台銀城中分行感受換新鈔的氛圍。(台銀提供)

台銀去年農曆年前安排洋將逛年貨大街活動相當受到歡迎，受到疫情影響，今年改讓才剛傷癒的艾爾文，8日體驗一下台灣人過年換新鈔與打麻將傳統，最後還安排了擲骰子拿紅包小遊戲，別以為裡面只有現金而已，更有抽體能訓練的另類獎項。

台銀首先安排艾爾文與隊長「喇叭」張博勝前往台銀城中分行感受一下換新鈔的氛圍，甚至還不小心跟前台銀教練蕭文堉相見歡，愛開玩笑的張博勝也放話，他在退休之後也會留在台銀上班，屆時他應該至少會被安排到經理級以上工作。

全隊也在大掃除結束之後，在台銀球場門口貼上「台銀育才數十載，銀甲征戰力威猛」、「相信trust 牛轉乾坤」等春聯，祈求SBL下半季能在艾爾文，以及其他傷兵陸續回歸之後，能用最完整、最堅強的戰力，打出一場又一場的精采好球。

接下來台銀球員也指導艾爾文怎麼打麻將，甚至派出台大醫學系高材生球員劉人豪貼身指導，可惜艾爾文還是頻頻出包，引發現場爆笑連連；另外現場除了每次過年前的投進Logo Shot拿紅包活動，今年更多了擲骰子拿紅包的小遊戲。

沒想到首先登場擲骰子的總教練陳國維，竟然只有擲出5點，也讓隨後上場的張博勝輕鬆拿走現金紅包，原本林郅為信心滿滿想拿紅包，卻擲出最小的「逼雞」3點，至於抽到最操的體能訓練獎「戰繩」的人，則是台銀翻譯兼助教的桑一慶。

(中時 )