台灣影視業接軌好萊塢，犢影制作、凱擘影藝將與知名導演朗霍華旗下Imagine Entertainment國際部門、香港Sixty Percent Productions合作，共同打造懸案影集《台灣犯罪故事》，預計將在今年正式展開拍攝製作。

《台灣犯罪故事》是朗霍華旗下Imagine Entertainment國際部門首度跟亞洲合作影視開發之作，朗霍華執導知名電影包括《阿波羅十三》、《達文西密碼》等。

Sixty Percent則由曾任亞洲區福斯傳媒集團的前資深副總裁嚴嘉念成立，之前她在福斯原創坊催生出話題影集《誰是被害者》，也與犢影制作監製林秉聿共同開發了《台灣犯罪故事》，當她離開福斯在香港成立Sixty Percent，便積極居中促成與Imagine Entertainment、犢影制作的三方合作。

《台灣犯罪故事》力邀台灣四位導演蕭力修、范揚仲、洪子烜、徐瑞良，與四位編劇劉存菡、林宇辰、施虹如、梁舒婷組成搭檔，由好萊塢編劇及「Showrunner節目統籌」TREY CALLAWAY引進「編劇室」系統擔任顧問，第一季《台灣犯罪故事》預計四個單元共12集，希望打造華語犯罪類型影集IP推向國際影視平台。

監製嚴嘉念表示，希望在台灣打造接軌世界的高質類型影集製作。藉由Imagine Entertainment在好萊塢類型片豐富製作經驗，加上犢影制作在台灣的製作優勢，東西方合作可望讓8位年輕創作者做出突破性華語犯罪類型劇。

《台灣犯罪故事》2020年獲得文化部超高畫質電視節目製作補助，犢影制作的監製林秉聿表示，《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，但不是要在這部影集裡給觀眾答案，而是希望更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。且以更國際化視野述說台灣真實案件故事。

犢影制作與Imagine Entertainment合作聘請TREY CALLAWAY崔卡拉威（作品包括影集《CSI紐約》、《超自然感應》、電影《到底是誰搞的鬼》等）擔任劇本顧問，同時引進「編劇室」美劇工作系統概念，四位編劇與劇本顧問同時都能給予各單元編劇意見。

(工商 )