農曆春節7天年假（10日-16日）將在周三開跑，已經有民眾陸陸續續開始返鄉過年。不過，卻有網友感嘆，隨著年紀增長，覺得過年的年節氣氛「卻一年比一年少」，甚至比中秋節還無感。網友也點出關鍵，其實過年氣氛還在，只是生活型態逐漸轉變而已。

原PO在PTT上發文表示，回想自己小時候，每到過年前街上就很有過年節氣氛。不管是紅色春聯、過年歌曲、鞭炮聲都隨處可見，還有吃年夜飯、親戚串門拜年、穿新衣戴新帽都非常有感。

但原PO認為，隨著年紀越大，就越覺得街上越沒有年節氣氛，甚至過年的感覺快比不上中秋節的全民烤肉氣氛，原PO好奇詢問網友，「為何一年比一年沒過年氣氛？」

一位網友認為，隨著年紀越大，就越覺得街上越沒有年節氣氛。(摘自PTT)

文章一出，網友紛紛表示，「因為沒錢」、「因為你老了，要負擔的東西變多了」、「因為你從領紅包變成發紅包」。網友也點出，「生活型態改變」是其中相當關鍵的因素，與其說沒有過年氣氛，不如說現在生活太便利，讓過年看起來，就像是比較長的假而已。「生活變好，期待就少了」、「因為傳統過年做的事都已經很稀鬆平常了」、「說真的手機影響很大，以前過年的活動都被手機取代」、「因為生活型態愈變愈多」、「以前生活很苦，過年過節是小確幸；現在則是大家平常就過得很爽了」。

也有網友指出，家中長輩離開也是一個主因，容易讓家族的凝聚力變低。「阿公阿嬤過世後完全沒有過年氣氛」、「老一輩過世後，親戚小家庭之間也跟著少聚在一起」、「真的，爺爺奶奶不在年味就少了」。

一位網友統整出年味散了的幾個原因，包括「科技冷漠」、「網路拜年」、「長輩說教」、「爺奶成仙」。不少人認為，聖誕節、跨年反而更有氣氛。不過網友也指出，若想要有多一點過年氣氛，可以試試看自己去辦年貨，走訪傳統市集去感受。「百貨公司開始播新年音樂的時候，滿年味的啊」、「傳統市場還是很喜氣，大家狂買菜、到處賣春聯」「社會型態改變，想有年味可以去傳藝中心喲」。

網友也指出，若想要有多一點過年氣氛，可以試試看自己去辦年貨，走訪傳統市集去感受。（圖為大甲鎮瀾宮／台中市觀旅局提供）

(中時新聞網)