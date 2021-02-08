南市警歸仁分局將閒置的地下室，改造成為健身館，於8日落成啟用，提供同仁運動健身。（警方提供／李宜杰台南傳真）

南市警歸仁分局將閒置的地下室，改造成為健身館，於8日落成啟用，提供同仁運動健身。（警方提供／李宜杰台南傳真）

有鑒於外勤基層員警長時間執勤、熬夜，內勤員長時間久坐、缺少運動，造成身體狀況不佳，經常傳出瘁死案例，南市警歸仁分局整理閒置的地下室，打造「歸仁分局運動健身館」，於8日正式揭牌啟用，提供員警一個運動健身的好去處。

歸仁分局自去年9月開始著手整理，歷經5個月，終於將地下室重新打造成為運動健身館，耳目一新。健身館落成後，除提供分局同仁一個良好的健康運動環境外，更讓分局同仁有一個從事良好正當休閒活動的空間，鼓勵同仁在勤餘時間都能在此運動。

分局長洪頂力表示，現代人營養過剩，長期食用過油、過甜的食物，且長時間坐臥，運動量不足導致肥胖、三高等問題；由於適逢「110加強重要節日安全維護工作」期間，辛苦執勤的警察同仁都需要適度運動，因此期盼同仁善加利用，才有良好的身體狀態執行勤務。

洪頂力還說，歸仁分局健身館開放使用，也屬春節關懷員警十大方案之一，打造運動健身館的目的，就是要同仁好好利用，保持良好的運動習慣，維持良好的身心狀況，才能服務民眾。

洪頂力也感謝前分局長楊慶裕任內推動建樹良多，與力伽實業股份有限公司董事長郭海濱先生的協助，能以優惠之器材價格出售，並感謝其他贊助之警友及顧問鼎力玉成，使運動健身館能順利啟用，讓員警多了一個運動好去處。

(中時 )