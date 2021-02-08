新北市永和警分局長李宏振為慰勉同仁春節期間辛苦付出，特別安排在分局員工餐廳於春節放假前一天（8日）中午幫同仁加菜，讓同仁都感到十分溫馨。（永和警分局提供）

新北市永和警分局長李宏振為慰勉同仁春節期間辛苦付出，特別安排在分局員工餐廳於春節放假前一天（8日）中午幫同仁加菜，讓同仁都感到十分溫馨。（永和警分局提供）

農曆春節將屆，當家家戶戶在歡喜團圓過年時，警察犧牲與家人團聚的機會，仍要忙著疏導返鄉車潮、處理交通事故及偵查犯罪、防制犯罪發生，就為了讓民眾可以安心過好年。新北市永和警分局長李宏振為慰勉同仁春節期間辛苦付出，特別安排在分局員工餐廳於春節放假前一天（8日）中午幫同仁加菜，讓同仁都感到十分溫馨。

永和警分局今（8日）提前讓同仁圍爐，菜色十分豐富包括甜味甘蔗雞、清蒸加納魚、古早味白菜魯、日式和風鮑魚、雙拼牛腱、牛肚、香酥紅槽肉等美味佳餚供同仁加菜，每一位同仁用餐時滿臉笑意，對於平日的辛勞能夠獲得肯定與回饋，都備感溫馨，活力滿滿。

李宏振表示，警察要負起捍衛治安的任務非常辛勞，尤其侯市長及黃局長對警察的期待非常高，因為只有警察可以捍衛守護治安，且捍衛員警尊嚴不容打折，並鼓勵永和分局所有警察弟兄都能挺起腰桿執法。

因此為凝聚永和分局員警們的向心力及提升工作士氣，相當重視及關心各外勤單位無法回家過年的同仁如何享用一頓豐盛的年夜飯，與新北市警察之友會永和辦事處主任黃志彰結合轄內知名餐飲業者（如上海小館、櫻花之都熱炒店、天天來海鮮餐廳及天悅餐廳等）在春節期間協助準備年菜，讓同仁在派出所用餐時也能享受團聚的溫馨，並祝福所有同仁新春快樂、執勤平安。

永和辦事處黃主任志彰也特別指出，農曆春節期間員警仍須堅守崗位相當辛勞，非常感謝永和分局平日辛苦付出，希望員警在繁重的勤務中能做好體力調節，並得到更多社會大眾的支持及鼓勵。

(中時 )