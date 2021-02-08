42歲大陸女星劉濤因演出《羋月傳》、《瑯琊榜》紅遍兩岸三地，2019年參加節目《親愛的客棧》，和老公王珂大方秀恩愛，讓她的人氣又更上一層樓，沒想到最近竟爆出劉濤準備離婚的消息，還表示她雇用了公關團隊，離婚的決心十分堅定，消息一出，立刻掀起熱議。

今日一名網友爆料，「預告一個掛，L(劉)濤雇了頂級公關團隊要跟她老公撕了」，更透露王珂是「吸血鬼」，把劉濤這些年來拍戲賺的錢全花光，也讓人聯想到，過去王珂疑似投資失敗賠掉12億人民幣（約台幣52億），劉濤曾為了幫老公還債，為家庭復出演藝圈。

網路上討論得沸沸揚揚，劉濤工作室也第一時間跳出來闢謠，「假！已截圖取證，絕不姑息。」劉濤本人也曬出一組和老公的甜蜜合照，只見她搭著老公的肩，看起來狀況不錯，其中一張照片，她更是俏皮為老公剔光頭，並在內文坦言：「掛傷害性不大，觀賞性極低，還是我的理髮水平比較高。」以高EQ回應謠言。

劉濤親自發文闢謠。(圖/翻攝自劉濤微博)

劉濤和老公的一舉一動都受到關注，過去她曾在微博發文，「當感到無力的時候，是該思考？該停泊？該逃避？還是該如何是好？如果像洋蔥一樣一層一層撥開自己的內心，只發現，也許努力到最後，我的與眾不同也只是因為有勇氣」，被外界質疑婚變，她也無奈澄清只是因為父親剛過世，她想發文抒發心情罷了。

(中時新聞網)