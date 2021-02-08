新冠肺炎疫情屆滿1年，至今仍在全球各地肆虐，許多產業都遭受嚴重衝擊，紛紛面臨倒閉潮，不過卻有公司不受影響，在歲末年終之際，還能大手筆犒賞員工。來自山東的上市公司傑瑞股份，近日舉行轎車發放儀式，大方送給39名優秀員工「一人一輛BMW」，讓外界羨慕不已。

根據《網易新聞》報導，傑瑞於2月5日在總部舉行2020年度「金鑰匙轎車獎」授車儀式，共有39名優秀員工獲得獎勵，每個人都可擁有一輛BMW。這已經是傑瑞連續13年發放轎車獎勵，總計送出了多達407輛，總價值將近人民幣5600萬元（約新台幣2.4億元）。

據悉，傑瑞股份自2008年設立「金鑰匙獎」，為了激勵優秀員工為企業發展而努力奮鬥，因此通過獎勵轎車的方式表達感謝，受獎的員工包括基層管理、一線作業、研發和銷售等各個崗位，不僅大方送轎車，公司還有股權激勵、遊艇體驗、創新獎項、即時激勵、紅黑事件等一系列的獎勵措施。

(中時新聞網)