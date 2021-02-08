鰲鼓溼地有森林、農地、湖泊、沙洲、草澤等多樣自然環境，候鳥季有不少遊客特地前來賞鳥。（呂妍庭攝）

位在番路鄉阿里山公路旁的鄒族逐鹿部落有新落成的傳統家屋、藝術店家及重新開放的鹿園。（呂妍庭攝）

位於東石鄉鰲鼓溼地入口處的向禾農場有海鮮燒烤大餐。（呂妍庭攝）

農曆春節出遊潮即將引爆，嘉義縣長翁章梁精挑山海區3個人氣景點與秘境，邀請全國遊客來嘉走春，逛一逛鄒族逐鹿社區體驗原住民風情，走一趟向禾農場吃海鮮燒烤，落日時分到國際級的鰲鼓溼地看落日、賞候鳥，只要做好防疫工作，來嘉義旅遊不只好玩，也安心。

位在番路鄉阿里山公路旁的鄒族逐鹿部落有新落成的傳統家屋、藝術店家及重新開放的鹿園，翁章梁特地在春節前探訪傳統家屋，大讚文化導覽、藝術店家真得很有特色，尤其「逐鹿」社區有一系列體驗活動，包括梅花鹿生態導覽、鄒族獵人射箭體驗等，周邊景點還有綠盈農場、獨角仙農場、築夢森居、愛情大草原、天長地久橋、二延坪步道、奮起湖老街和達納伊谷生態園區等。

位於東石鄉鰲鼓溼地入口處的向禾農場，是嘉義縣環境教育場域，也是溼地生態解說高手，業者以海盜造型接待遊客，可以搭海盜船遊魚塭、摸蛤仔，還有烤海鮮，非常適合親子透程，翁章梁還裝扮成海盜船長，在船屋大口大口的吃海鮮燒烤大餐。

鰲鼓溼地是台灣黑琵最大度冬棲地，園區有森林、農地、湖泊、沙洲、草澤等多樣自然環境，形形色色水鳥集結成群，群舞在天際線翱翔，非常壯觀，目前紀錄到的候留鳥約有260種，翁章梁說，鰲鼓溼地有最優質的生態環境，嘉義最需要這一類具特殊性的旅遊指標和景點，希望觀光局能與嘉義林區管理處研商在水岸沿線設置「放空亭」的可行性。

文觀局長許有仁表示，春節期間文觀局在各大景點都有分流疏導及防疫作為，提醒大家旅遊不忘防疫，也提醒大家可以避開車潮人潮，來嘉義的山上、海邊走走，感受悠閒，不用人擠人。

(中時 )