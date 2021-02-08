台北市一名吳姓男子到舞廳消費，以慶生為由將舞小姐A女包檯出場，到其他酒店續攤，並進摩鐵開趴喝酒。但A女酒醒後，發現全身一絲不掛，衣物被扯破、下體疼痛。事後驗傷提告，並氣憤發簡訊給吳男問「這就是你送給我的生日禮物？」全案經法院審理，依乘機性交罪判處吳男有期徒刑3年8月，可上訴。

判決指出，吳男於2016年4月某日凌晨，前往台北市一家舞廳消費，並由舞小姐A女作陪。接著將A女包檯出場，先到另一家酒店續攤，然後去按摩。吳男看到A女反應遲鈍、講話大聲疑似酒醉，夥同友人將A女帶到摩鐵開房間，並在其他人離去後，趁其無力抵抗性侵得逞。

A女到隔日中午酒醒，赫然發現全身被脫光，下體有撕裂感，洋裝整件被扯壞，這時A女才驚覺自己遭到性侵，向櫃檯求助，付款離開摩鐵後，由好友陪同到醫院驗傷，發現頭皮被抓傷、手部、背部多處擦傷，立即到警局報案。事後A女曾傳訊給吳男質問「這就是你送給我的生日禮物？」

全案審理時，被告吳男宣稱2人之間是性交易關係，才會到摩鐵，開房間交易，因為事後急著離開找朋友，忘記付錢，才被對方誣指性侵。吳男也提出質疑，A女如果遭到強迫，為何沒有打電話向櫃檯求救？不過，台北地院法官勘驗A女驗傷紀錄及其他證人證詞認定，吳男確實性侵A女，依「乘機性交罪」，判吳男有期徒刑3年8月，可上訴。

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(中時新聞網)