勞動部勞動基金炒股案起訴移審，台北地院8日裁定國內投資組前組長游迺文羈押禁見。（本報資料照片）

勞動部勞動基金炒股案，台北地檢署8日依貪汙等罪起訴基金運用局前國內投資組長游迺文等12人，全案移審法院，台北地院訊問游等5名在押被告後，5人均否認犯罪，不過，法院認為游另有案件仍在偵查中，且有串供之虞，裁定羈押禁見；另4名被告均裁定交保。

勞動基金炒股案的移審庭，北院一反常態的在檢方沒有主張下採不公開審理，而且被告採隔離訊問，直到晚間6時48分才訊問完畢。

據了解，羈押中的5名被告都辯稱自己沒有犯罪，唯一的公務員游迺文神情輕鬆、表情愉快的向法官陳述勞動基金的操作過程，強調自己是依專業判斷並沒有犯罪，更沒有炒股。

偵查期間5名在押被告，除了仍被裁定羈押的游迺文，其餘為寶佳資產執行副總唐楚烈1000萬元交保、寶佳投資主管邱裕元500萬元交保、復華投信執行副總邱明強500萬元交保及復華投資副總劉建賢500萬元交保，4人均限制住居、出境、出海，定期至住處轄區派出所報到，不得與本案被告、證人接觸，覓保期限至今晚10點。

法院裁定認為，游迺文為公務員，職司勞退基金投資運用，與民間投資業者往來密切，並與勞動基金之操作有所干涉，涉嫌配合購買遠百公司股票，損害證券投資信託基金資產罪嫌重大，勾串共犯、證人之虞及最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，而且是涉嫌犯罪事實中居貫穿全案重要角色，且有另案偵查中，有羈押必要，應予羈押並禁止接見通信。

唐楚烈、邱裕元是寶佳機構投資決策者，涉嫌經由公務員違背職務購買遠百股票，及違背職務行賄罪，而且有勾串共犯、證人之虞，有羈押理由、無羈押必要，因此裁定唐以1000萬元、邱以500萬元交保。

劉建賢、邱明強為基金經理人，涉嫌配合購買遠百公司股票，操縱股價，涉犯損害證券投資信託基金資產罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，有羈押理由、無羈押必要，因此裁定各以500萬元交保。

(中時 )