全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密8日公布元月銷售台數突破188萬台，創同期歷史新高，卻無法超越去年12月，主因是去年底原材料成本持續攀升、海外運費物流費用提高，客戶提前至去年底備貨所致。瑞智去年銷售台數創新高，今年年終獎金平均發放2～2.5個月。

瑞智元月銷售台數188.36萬台，改寫同期新高，比去年同期增加約33.03％，但較去年12月減少4.77％；1月合併營收攀升至18.92億元，創同期歷史次高，比去年同期增加約22.40％，但較去年12月減少4.33％。

瑞智主管表示，瑞智元月銷售台數及合併營收均比去年12月減少，主因是去年底鋼鐵等原材料成本持續攀高，加上海外運輸物流費用顯著增加，企業備貨節奏提前，以致於去年12月出貨量攀升。

瑞智元月銷售台數及合併營收，雙雙比去年同期增長，主因是去年元月下旬過年，加上春節假期及新冠肺炎疫情剛爆發，致使工作天數比往年減少所致。

(工商 )