台灣機械工業公會與台灣區電機電子工業公會共同成立台灣智慧製造大聯盟，召開首次推動委員會，推舉機械公會現任理事長柯拔希出任推動委員會會長，電電公會副理事長鄭富雄、軟體協會理事長沈柏延及工研院所長胡竹生三人，擔任副會長。

柯拔希出任會長後表示，透過台灣智慧製造大聯盟推動委員會力量，結合設備、材料、生產與系統等不同領域專家，協助台灣不同領域的生產製造，皆能邁向高階製造，同時也將綜合整理委員會內的建議，提供給政府作為政策推動方向的參考。藉由此努力，讓台灣產業可以從一個護國神山，有機會發展成為護國神山群。

機械公會與電電公會共同召開台灣智慧製造大聯盟首次推動委員會，機械公會理事長柯拔希、監事會召集人魏燦文、電電公會副理事長鄭富雄、台灣電路板協會理事長李長明、鴻海科技集團副總裁呂芳銘、鼎新電腦總裁葉子禎、工研院機械所所長胡竹生、工研院智機中心執行長陳來勝、國立台灣科技大學校長顏家鈺、國立虎尾科技大學校長覺文郁、國立中正大學校長馮展華及國立勤益科技大學副校長駱文傑等人出席。

柯拔希致詞時表示，機械公會於2015年自主成立「智慧機械產學研委員會」，邀請產業界、學界及研發界共同推動臺灣智慧機械發展，從中了解，由單一產業公會推動智慧機械或智慧製造，力道難免力有未逮。

柯拔希指出，大家常說台灣是最有機會發展智慧機械，因為台灣有很強的機械業及很強的資通訊產業。所謂第四次工業革命，給了臺灣強強結合很好的契機，不過這個強強結合不能只是口號，因此這次嘗試以民間的力量，自主成立跨產業、跨領域的國家隊，共同來推動屬於臺灣的智慧製造。對於台灣智慧製造大聯盟推動委員會，應該是台灣推動智慧機械以來最大規模的結盟行動，這個聯盟主要由機械公會跟電電公會所共同成立，但不會屬於機械公會或電電公會而是屬於台灣，未來也希望委員會成員，能以協助臺灣發展智慧製造盡份心力。

台灣智慧製造大聯盟推動委員會委員涵蓋產、學、研，軟體協會、台灣電路板協會、台灣半導體協會及鴻海、鼎新、研華等台灣中大型企業；學術單位則由長期協助機械業發展智慧製造的台大、台科大、中正、中興、虎科大、勤益科大等學校校長或教授參與；研發單位則邀請工研院等四大大研發法人單位組成。

台灣智慧製造大聯盟推動委員會將落實各項智慧製造推動事務，並依據各次產業需求，向下設立技術委員會及各次領域聯盟，結合聯盟成員能量，在工業互聯網的基礎上，以智慧化技術串聯生產流程，結合IIoT、AIoT能量進行高階製造與產品之先期驗證。

推動委員會近期工作重點規劃有三大方向，分別為：

一、加速機械雲與智慧製造示範應用案例推動，包括（一）擴大機械雲使用者與導入應用案例；（二）建立機械雲生態系，研擬商業化策略與營運機制討論。

第二、車用電子與化合物半導體之產業布局與規劃，包括（一）聚焦高功率車用元件、5G與自駕等新興應用商機（元件製造、設備、材料等）；（二）配合政府規劃中之化合物半導體研發與產業推動計畫，擬透過委員會提出產業之協同與建議方案。

第三、落實產業數位轉型與跨域合作推動，（一）善用政府補助方案與資源，加速製造業數位轉型；（二）推動大聯盟內之跨域合作與整合規劃（設備、生產、軟體、系統與產品等）。

(工商 )