大陸劇組出包狀況層出不窮，之前才發生過有網友發現，自家別墅未經同意就被當成拍攝場景，沒想到網劇《假日暖洋洋》又被指控，自己父母的婚紗照竟然成為劇裡的遺照，讓他氣得狂罵「真有你的！」，甚至直接標註該劇組，對此，《假日暖洋洋》劇組也火速回應。

大陸網劇《假日暖洋洋》目前正在熱播中，然而在21集中，男主角白宇指著牆上的婚紗照，向女主角姚晨介紹戴眼鏡的男性是他的爸爸，而且「他們走得早，都走了」，姚晨一聽連忙給他一個擁抱，並安慰他父母會為他感到驕傲，感人的橋段卻讓網友「Xxsleepiness-」氣炸。

該名網友發現婚紗照裡的竟是他的爸媽，「我爸媽成了白宇飾演的男主侯昊爸媽，不但而且還早逝了…」，讓他無奈地說，這真的是2021年最活久見的大無語事件，並標記愛奇藝平台和《假日暖洋洋》的帳號，呼籲大家一定要保護好自己的隱私。

網友父母的婚紗照成為劇中的遺照。(圖/翻攝自微博)

貼文一出掀起熱議，網友一面倒狂罵，「太不要臉了，好歹PS一下？」、「這種行業的門檻到底有多低」、「這電視劇該直接下架」、「沒有道德底線」，劇組也發表道歉聲明，承認是劇組人員的疏忽，目前將替換相關正片內容，開除涉事劇組工作人員，承諾永不錄用，同時也向該網友致歉，表示之後會加強劇組人員管理，遏制此類事件再度發生。

(中時新聞網)