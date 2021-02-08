嘉義市副市長陳淑慧與立委王美惠等人跨上載送年菜的機車，象徵要送暖到弱勢家庭。（呂妍庭攝）

嘉義市副市長陳淑慧化身為料理大廚，在正港大廚指導下做出一道美味又可口的魚躍龍升年菜。（呂妍庭攝）

嘉義市副市長陳淑慧化身為料理大廚，在正港大廚指導下做出一道美味又可口的魚躍龍升年菜。（呂妍庭攝）

嘉義市副長陳淑慧代表接受九華山地藏庵捐贈的年菜金支票，同時回贈感謝禮給贊助單位。（呂妍庭攝）

嘉義市副市長陳淑慧與立委王美惠等人跨上載送年菜的機車，象徵要送暖到弱勢家庭。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府連續第4年和九華山地藏庵攜手合作，為弱勢邊緣戶與獨居老人募集年菜及祈福物資，今年更在嘉義市餐飲業職業工會協助料理下，發送具有吉祥意義的5道美味年菜給350戶弱勢邊緣戶與獨居老人，尤其九華山地藏庵今年更加碼贈送開運加菜金1000元，讓受助對象豐足過好年。

今年包括年菜和開運加菜金，九華山地藏庵共贊助67萬元，今8日由嘉義市副長陳淑慧代表接受九華山地藏庵捐贈的年菜金支票，同時回贈感謝狀。陳淑慧表示，因疫情因素，社會資源較顯不足，九華山地藏庵在困頓時刻援助弱勢家庭，讓社會充滿愛心與善心，希望九華山地藏庵的善行義舉及拋磚引玉，能帶領社會各界更多善心人士加入社會關懷的行列。

九華山地藏庵董事長黃俊森說，此次的發送對象為社會處造冊，不具有低收入戶資格的弱勢邊緣戶與獨居老人，且為讓受贈家庭能夠採買自己喜愛的年節食品，特別贈送開運加菜金1000 元，不跟符合個別家庭所需，還有獲贈「紅包」的喜悅。

社會處表示，今年除5道年菜，還提供白米，另慈龍寺與新北市餐飲業職業工會分別贈送的花生糖及浴巾，加上開運加菜金就有9樣好禮，希望大家春節期間感受到倍增的溫馨。

活動現場陳淑慧也化身為料理大廚，在正港大廚指導下做出一道美味又可口的魚躍龍升年菜，最後陳淑慧與立委王美惠等人跨上載送年菜的機車，象徵要送暖到弱勢家庭。

(中時 )