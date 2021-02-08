尋求衛冕的塞爾維亞名將喬科維奇，今天面對法國選手查迪，毫無懸念的以6比3、6比1、6比2獲勝，同時也是自2006年開始連續15年闖過澳網首輪。

喬科維奇可說是澳網賽史上最成功的選手，他已8度在澳網封王，最近更是2連霸，今年目標第二次完成3連霸壯舉。

喬科維奇在去年賽季跌宕起伏，年初先在澳網封王，緊接著碰到新冠肺炎肆虐全球，國際賽事全部停擺，6月23日喬帥自行宣布和老婆同時確診新冠肺炎；9月7日美網第四輪比賽因為一個回給球僮的球卻不小心打傷了線審，此舉被主審直接判罰失格；10月11日法網決賽不敵西班牙蠻牛納達爾。

喬科維奇過去與查迪交手過13次，喬帥保有不敗戰績。此役喬科維奇一上來就成功破發下足馬威，憑藉這個破發優勢6比3拿下首盤。次盤，喬帥依舊毫不客氣地連破查迪2個發球局，6比1輕鬆勝出。

第3盤，喬科維奇將查迪打得毫無招架之力，迅速取得4比1絕對領先，6比2讓查迪吞下對戰14連敗。喬科維奇僅花了91分鐘就贏得比賽，總計發出9個愛司球、1次雙發失誤、一發成功率75%、一發得分率86%，非受迫性失誤只有11次。

日本名將錦織圭5比7、6比7(4)、2比6遭到西班牙選手布斯塔狙擊出局；大會男單10號種子、法國名將孟菲斯2比3敗給名不見經傳的芬蘭選手魯烏斯武里，賽後忍不住地掩面哭泣。

(中時 )