加強重大節日治安維護工作首日，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲等地方首長慰勉縣內警察、消防及義警、義交、民防、社區守望相助隊、義消、志工等協勤民力，春節期間執行安全維護工作之辛勞。

110年加強重要節日安全維護工作地方首長春節慰問，8日晚縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、議員陳慧玲、蘇陳綉色、副縣長洪慶鷲、秘書長盧春田、義警大隊長吳聲享等人，警察局局長劉鴻烈、消防局局長許文光的陪同下，共分成3組前往馬公、澎南、湖西、白沙、西嶼等地區，慰問各外勤警、消人員及協勤民力辛勞。

各級首長親至各勤務據點頒發加菜金、慰問品並合影留念。慰問時與執勤同仁、協勤民力閒話家常，大家互相打氣互道恭喜，場面熱鬧溫馨。

縣長賴峰偉感謝警察局將防疫工作列為首要任務，全力配合執行各項超前部署工作，防疫期間執行居家隔離及居家檢疫，扮演相當重要角色，確保澎湖續保「零確診」目標。

警察同仁平時在治安與交通工作上全力的付出，值得全縣民眾給予支持及鼓勵。在春節期間，全體警察、警消、協勤民力默默犧牲奉獻下，相信一定可以達到預期的效果，讓民眾在平安、歡樂中歡度新春佳節。

議長劉陳昭玲鼓勵所有警察、消防及協勤民力，平時為地方治安及救災工作所作出的貢獻與付出，給予高度肯定與嘉許，期勉各執勤同仁持續投入維護治安與交通工作上，讓全縣鄉親安心快樂過好年。

(中時 )