自2019年底國際爆發新冠肺炎疫情後，各國國境嚴管，全球各機場旅客數大減，桃園機場2019年入出境旅客數為4868萬9372人次，在疫情的影響下，2020年入出境旅客僅剩743萬8325人次，減少了84.72％。農曆春節將至，往年都有許多人在趁年假出國過年，但今年因全球疫情嚴峻，各國國境嚴管，往年桃機春節人潮已不復見，除夕夜（11日）入出境預報人數僅剩497人次，相較於去年除夕夜（2020年1月24日）的12萬2737人次，減少了99.59％。

受到新冠肺炎疫情影響，現今旅客在入境時，必須接受14天的居家檢疫規定，為了趕在除夕夜前完成返台隔離14天的檢疫政策，大批國人趕在1月27日23時59分前返國，根據移民署統計資料顯示，1月20日至27日，8天內共有1萬6986名旅客入境，其中又以24日當天的3685人次入境數最多。但從28日起，入境旅客數幾乎都在千人以下。

受新冠疫情影響旅運量雪崩式大減，往年春節前夕出國人潮已不復見，桃機除夕旅運量不到500人。（陳麒全攝）

根據桃園機場公司統計資料，今年春節疏運因並無大量返台旅客，所以各家航空公司都沒有增開任何春節加班機，11日（除夕）至16日（初五）這6日的入出境旅客預報總人數僅有1985人次，對比去年農曆春節期間出入境旅客數的81萬7201人次，減少了99.75％，尤其在13日（初二）當天，一整天入出境旅客預報僅有282人次，可能再度刷新桃園機場開站41年最低新紀錄。

(中時 )