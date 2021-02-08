民雄警結合社會局送物資關懷。（民雄警分局提供／張毓翎嘉義傳真）

民雄警結合社會局送慰問金關懷。（民雄警分局提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣民雄鄉頂崙村有位蕭姓居民，罹患癌症第3期，獨自居住於出租套房、無人照顧，民雄警分局長陳盈菖獲悉，指示民雄派出所員警前往探訪，並主動通報嘉義縣社會局介入了解，日前民雄分局會同嘉義縣社會局、村幹事等人前往探視，並發放慰問金及物資，希望拋磚引玉，讓更多貧困家庭得到社會關懷。

民雄分局表示，今年重要節日安全維護工作自本月3日開始，縣警局局長廖訓誠於工作講習時，要求所屬各單位加強關懷轄區獨居老人及低收入戶。日前民雄分局轄區有位蕭姓居民罹癌，孤苦無依，分局長陳盈菖5日上午指派組長陳永崇會同嘉義縣社會局督察、村幹事等人前往探視。

陳盈菖表示，本次受慰問的蕭行居民，是由基層員警執勤時發現，再通報嘉義縣社會局協助關懷幫助；同仁除了在工作上盡力維護治安外，更應做好為民服務，發揮「人飢已飢、人溺己溺」精神，希望透過這次慰問，在經濟不景氣下，能給予貧困家庭關懷及更好照顧。

(中時 )