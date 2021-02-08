緬甸反軍事政變的抗議聲勢日益浩大，數以萬計的民眾走上街頭，要求釋放民選政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。緬甸將領今天嚴正警告別再進一步抗爭。

法新社報導，隨著一波不服從運動擴散至緬甸全國，且作風愈來愈大膽，國營緬甸廣播電視台（MRTV）今天警告，反對軍方接管政府屬違法行徑，同時示意可能發動鎮壓。

MRTV播報員朗讀的聲明指出：「必須依法採取行動，藉有效步驟反制干擾、阻礙和摧毀國家穩定、公共安全和法治的犯行。」

到目前為止，緬甸軍方仍自我克制，不使用致命武力來平息遍地開花的示威。但隨著壓力升高，鎮暴警察今天在首都奈比多（Naypyidaw）發射水砲，試圖驅散聚集在公路上的數千群眾。

根據現場一名攝影師，水砲射入群眾之間，造成至少兩名示威者受傷。

路透社報導，奈比多警方今天也要求反政變示威者撤離，否則將以武力驅逐。

奈比多一條道路上可看到武裝警察排成3排。抗議者除高喊反政變口號，並要求警方應該服務人民，而非上週奪權的軍政府。

緬甸軍方上週拘押翁山蘇姬和她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）其他數十名成員，終結十年來的文人統治，並招致國際廣泛譴責。

上週末有數以萬計的民眾參與集會，進行首場大規模反政變活動。今天這波運動持續擴大，國內主要地點出現規模更大的抗議，一場全國罷工也同時展開。

在商業之都仰光（Yangon），紡織工人、公務員和鐵路員工紛紛離開工作崗位。

參與抗議的28歲成衣廠工人寧塔辛（Hnin Thazin）告訴法新社：「今天是工作日，但我們就算會被扣薪也不上工。」

18歲建築工人齊敏（Chit Min）出席仰光的集會，他說自己對翁山蘇姬的忠誠，超越目前對自身財務狀況的憂心。

緬甸第二大城瓦城（Mandalay）也出現類似的大規模遊行，許多人手持翁山蘇姬的照片，並揮舞全國民主聯盟的紅旗。

另外，從鄰近中國的木姐（Muse）到南部城市土瓦（Dawei）、巴安（Hpa-an）等多個地點，也傳出有大型集會。

(中央社)