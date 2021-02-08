415位縣府員工擔任一日志工，出動200輛私人用車，把年菜和2包年節紅包送到1500戶弱勢家庭手中。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

出發前，翁章梁與捐贈單位、與會來賓及縣府志工手持字卡排成「牛」字進行空拍。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣物資銀行新吉祥物「熊大心」特別登場亮相，未來將作為宣傳嘉義縣物資銀行業務，強化未來資源的募集。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

出發前，翁章梁與捐贈單位、與會來賓及縣府志工手持字卡排成「牛」字進行空拍。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁也親自將年菜搬上車，送往中埔鄉個案家中表達關懷。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

春節將近，嘉義縣「年菜送暖 溫馨我嘉」活動邁入第9年，415位縣府員工擔任一日志工，出動200輛私人用車，把年菜和2包年節紅包送到1500戶弱勢家庭手中，讓貧窮邊緣戶家庭過個好年。

今8日由縣長翁章梁領頭帶領縣府志工，將愛傳播到18鄉鎮市，翁章梁也親自將年菜搬上車，送往中埔鄉個案家中表達關懷，年菜送暖出發儀式上，嘉義縣物資銀行新吉祥物「熊大心」特別登場亮相，未來將作為宣傳嘉義縣物資銀行業務，強化未來資源的募集。

翁章梁特別頒發感謝狀感謝「財團法人九華山地藏庵」、「財團法人臺灣省嘉義縣新港奉天宮」、「財團法人臺灣省嘉義縣朴子配天宮」、「保證責任阿里山茶葉生產合作社」、「財團法人臺灣省嘉義縣民雄鄉大士爺廟」及「福添福社會福利慈善基金會」，贊助1500分愛心年菜，並且每戶再提供800元年節紅包以及活動相關業務費，加上嘉邑行善團愛心加碼每戶1分600元年節紅包，讓年菜經費總計達371萬元。

出發前，翁章梁與捐贈單位、與會來賓及縣府志工手持字卡排成「牛」字進行空拍，縣長表示志工字卡上的「犇」字，象徵縣府團隊在牛年不畏懼任何考驗，將繼續勇往直前，為嘉義縣民打拚。

(中時 )