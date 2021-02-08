陳妍希（中）和張書豪（左）、鳳小岳因拍戲感情變超好。（好好看文創／滿滿額娛樂提供）

37歲陳妍希在大陸錄製大齡女團選秀《乘風破浪的姐姐2》，8日為主演賀歲片《跟你老婆去旅行》宣傳，與片中老公張書豪越洋視訊接受台媒訪問，張書豪一看到狀態超好的陳妍希便嘴甜喊「今天怎麼這麼漂亮」，讓女神笑開懷。

張書豪表示原本跟陳妍希、鳳小岳完全不認識，在加拿大拍攝時大喝一攤後，立刻變超熟，陳妍希忍不住爆料：「書豪他們真的一開始還蠻『尊敬』我的，後來很沒大沒小！」張書豪有一次故意溜進陳妍希的車子裡，讓對方一開門就嚇到尖叫捂臉，陳妍希再說「書豪還笑我臉圓、笑我胖」，張書豪急忙喊冤：「沒有啦，是她之前吃東西都會拿秤子出來量食物，後來有一次我就問她說今天不用秤喔？」陳妍希不忘喊：「他是大胃王，吃很多都不會胖，我又很討厭浪費食物，所以聽到那句話內心狂翻白眼。」

張書豪還透露片中甩巴掌的橋段，前前後後拍了20幾次陳妍希都來真的，陳妍希也笑曝自己有斷掌，所以打起人來特別痛，在醫院那場還真的把對方的眼鏡打歪了。張書豪也跟跟陳妍希坦白，在加拿大拍戲的時候，看到她和鳳小岳每天幾乎都在旅遊玩耍，跟片中角色的心情一樣，「那時候真的有點不爽」。最後他不忘稱讚陳妍希是表裡如一的女神，「永遠都是甜笑，非常溫柔，從來沒有看她發過脾氣」。

陳妍希因《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，成為「國民初戀」，相隔近10年再度飾演校園女神，擁有凍齡臉蛋的她一點都不違和，陳妍希也開心分享有時去買酒，店員還會以為她是哪來的女學生，要求她出示身份證，自誇「我就是小龍女，一直都沒有長大」。

這次在片中的校園時期是位吉他社社長，有自彈自唱張震嶽〈愛我別走〉和陳綺貞〈吉他手〉的橋段，陳妍希對自己的歌藝相當有信心，但吉他的部分就苦練超久，並透露殺青後偶爾在家也會表演給4歲兒子小星星聽，「星星特別捧場，他一直說媽媽彈吉他最好聽，最常談〈小星星〉，其實我彈什麼，他也都不太挑，很會哄我」。

陳妍希透露最近為了《浪姐2》每天都要練舞4小時以上，對於舞蹈大量小白的她來說，真的是超高強度的訓練，也因此體脂肪降了不少，實際上也瘦了3公斤，「裡面很多人唱跳都很厲害，當演員的唱跳不是很厲害，但我發現演員很耐操，沒有在怕這些事，並透露演戲跟唱跳是不同的辛苦，並稱「在舞台上唱跳時，會很珍惜演員可以NG的機會，演員做錯你可能還可以再嘗試一遍」。

下周西洋情人節她也會和大小情人一起過，預計3月初回台準備新作品。雖然無法親自出席映後宣傳，但她透露已經有包了好幾場，也相當期待票房能破5000萬，考慮舉辦小型演唱會，張書豪便開玩笑說：「那我當主持人，或是在旁邊伴舞，怕我一唱歌，票房可能就衝不上去了」，並表示希望票房好到能誕生續集。電影2月10日在台上映。

(中時 )