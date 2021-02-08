英國廣播公司(BBC)報導，語音社交媒體「Clubhouse」因無需「翻牆」、可自由討論各種禁忌話題，近日在中國大陸爆紅且大量民眾透過海外Apple帳號下載該款APP。由於使用者大量討論人權、國家認同、新疆、臺獨等議題，外界紛紛討論這樣的「自由之風」何時會遭禁；孰料，中國大陸網友8日開始陸續反映，Clubhouse已遭大陸禁用而無法使用，原本在淘寶上兜售的邀請碼也已下架，讓大陸網友感嘆一場短暫的狂歡落幕了。

clubhouse擁有多間中文房，討論話題天馬行空、百無禁忌，不少議題踩踏中國大陸底線。除有來自大陸、香港與臺灣的網友一起討論香港民主與臺獨議題，甚至有新疆維吾爾族的網友大談「再教育營歷險記」，話題性十足。

就在外界揣測這股自由之風會何時終了，大陸網友於8日20時起陸續在微博上披露「已無法登入了，還好我及時體驗了一遭，感受那份久違的秩序與網路禮儀」、「一場短暫的狂歡落幕了」、「沒想到竟然來的這麼快，這就是自信？」。

Clubhouse的討論區需要會員邀請才能加入，先前在各大網購平台上，邀請碼喊價約在人民幣50元至400元間(約新臺幣215元至1,720元)。不過，現在在淘寶上的邀請碼，已全數下架。

BBC指出，Clubhouse的中國大陸用戶數量於上週出現爆炸性成長。據手機應用程式（App）分析公司Sensor Tower統計，截至1月31日為止，該款APP下載次數已達230萬次。Clubhouse僅能在iPhone上使用，且無須透過VPN翻越大陸的網路長城，並規避政府的審查機構，也讓外界揣測這樣的自由能享受多久。

(中時新聞網)