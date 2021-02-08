因應春節連續假期將有大批返鄉、出遊車潮，台中市警局烏日分局特別規畫交通疏導措施，其中，高鐵台中站區將實施接送客分流，警方同時採用「行車流暢中心」，以監視器隨時掌控重點地區車流情況，也呼籲進、出高鐵的車輛多利用替代道路，避免壅塞。

烏日警方指出，透過分析發現，民眾多從台74線進出高鐵台中戰區，且在連假交通尖峰期間，台74線東西行向壅塞回堵後，會連動造成高鐵路3段、高鐵東路、 高鐵五路等高鐵台中站區周邊道路壅塞，為解決此情況，特別在春節連假期間規畫替代道路。

若是從南投地區到高鐵站，建議從中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段進出車站，彰化民眾則可從王田交流道或大度橋接烏日區中山路進出高鐵站，台中市民眾若要前往高鐵台中站則可選擇建國路、學田路或中山路等。

烏日警方強調，為提升高鐵站區車流順暢，也規畫接送客分流措施，其中2樓為送客專用，送親友到車站搭車的車輛，一律在站區一路2樓下客專用區臨停；站區一路1樓則為載客專用，採「人等車」，禁止車輛臨停等候旅客。

(中時 )