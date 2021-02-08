疫情影響民眾消費轉向電商平台，致消費糾紛案件大增。行政院消保處8日公布去年國內六大電商平台被申訴情形，新加坡蝦皮娛樂電商排第一，4,243件申訴案中，蝦皮就占了2,029件，比率近五成，排第二的是富邦媒體科技公司（富邦momo）1,049件。

這六大電商平台包括：蝦皮、富邦momo、網路家庭、露天市集、雅虎、東森得意購。消保處表示，去年共收到4,243件對六大電商的申訴，較2019年增加1,321件，增加45.2％。該處已邀集各電商平台開會，要求其降低消費爭議案件，並定期追蹤改善情形。

此外，網路家庭372件，露天市集351件，較2019年減少19件，是唯一下降的業者，香港商雅虎278件，東森得意購164件。

消保處統計，被申訴案件的類型前三名為瑕疵品約1,035件，出貨爭議約505件，如商品數量、顏色、形狀等錯誤，及出貨延遲、不遵守七天猶豫期約246件。商品類別前三名為服飾、皮件及鞋類約606件，家電及周邊商品約530件，通訊及周邊商品約467件。

消保處表示，將請電商平台要求賣家須遵守「消費者保護法」第18條規定，向消費者提供賣家名稱、電話等有效連絡的通訊資訊，並請經濟部輔導電商平台業者要求賣家應符合法規。並請經濟部輔導督促電商平台業者建立相關的管理機制，有效降低消費糾紛案件，並過濾平台出現違法或違反公序良俗的商品或服務。

消保處指出，蝦皮及富邦momo的被申訴量成長過於快速，特別要求兩家業者針對其被申訴最多的爭議類型，提出有效的解決方法，並於下次會議回報其改善情形。

此外，消保處呼籲消費者，網購時應瞭解賣家及電商平台的信譽，並善用第三方支付或平台業者提供的「價金保管機制」，如不幸發生糾紛，有更妥適的處理機制。同時，除非有「消費者保護法」規定的「合理例外情事」，買家可於收受商品或接受服務後七天內向企業經營者，包括個人賣家主張無條件解除契約，且不需負擔任何費用。

(工商 )