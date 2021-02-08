路透引述消息人士透露，大陸電動汽車生產商拜騰正在商議與一家特別目的收購公司（SPAC）合併，以達成上市計畫。

拜騰之前獲得了蘋果組裝商富士康的支持，其主要股東還包括大陸國有汽車生產一汽集團和電動汽車電池生產商寧德時代。

兩名消息人士稱，拜騰正與潛在的SPAC公司和投資者就上市事宜進行磋商，並計畫最早於2021年上市。由於商談仍屬私密，消息人士不願具名。

SPAC是一種空殼公司，通過首次公開發行（IPO）籌集資金來收購一家運營實體。不少企業已將SPAC視為上市捷徑，尤其是汽車科技公司。2021年以來已同意與SPAC合併的電動汽車公司包括Microvast、法拉第未來等公司。

拜騰2017年由Future Mobility Corp（FMC）成立，FMC是一家由BMW和日產汽車前高管聯合創建的公司。但面對大陸電動車銷量逐年放緩、投資者對於投資電動車行業態度謹慎，拜騰自2019年以來一直面臨現金流問題。

2021年1月，拜騰簽訂了一份協議，將從2022年起與富士康和南京經濟技術開發區合作生產電動休旅車（SUV）。消息人士稱，作為協定的一部分，富士康將投資2億美元用於SUV的研發和生產專案，並將幫助建立電動汽車生產供應鏈，以降低汽車製造成本。拜騰對此不予置評。

(工商 )