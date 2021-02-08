不少公司為犒賞員工，會舉辦尾牙的方式，來感謝員工整年的辛勞。一名網友表示，日前公司尾牙上一位新人抽到大獎，而結束後他聽到部門主管和資深同仁咬耳朵，內容是要強迫抽到大獎的新人，請全公司喝飲料，令他相當生氣，認為這名主管行為相當可恥，「憑什麼強迫決定別人的獎金使用方式？只因為那個得頭獎者是菜鳥，就要被你剝削嗎？」

原PO日前在臉書社團「爆怨2公社」上發文表示，公司舉辦尾牙，進行到抽獎金環節時，一名新進員工幸運抱回大獎，但事後他卻聽到部門管和資深同仁說，「要不要跟某某某(尾牙抽到大獎的新員工)講，叫他一定要請全公司喝飲料？」讓原PO聽到後相當傻眼。

原PO接著怒批，這名主管簡直莫名其妙，「又不是抽到你，憑什麼強迫決定別人的獎金使用方式？只因為那個得頭獎者是菜鳥，就要被你剝削嗎？」更說主管這種行為跟本是強迫得獎者請客，更怒批這行為相當可恥，「還虧你是主管」。

貼文發出後廣大網友產生共鳴，「人不要臉天下無敵」、「不管是不是菜鳥，很多人會這樣，有些主管甚至中獎的不是他心頭肉，就不停挖苦」、「那你反問主管要不要拿年終來請飲料」、「中獎請客這個事，要中獎者發自內心，被強迫硬請的話，收到的是滿滿的怨念」，還有網友分享類似經驗，「我女兒前年也是請到哭，說乾脆不要中就好了」、「有次抽到大獎5萬塊，被大家拱請全場吃雞排喝飲料，然後總共5萬5噴了」。

(中時新聞網)