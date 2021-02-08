韓國國防採購計劃管理局（DAPA），啟動「本土遠程防空雷達」的開發計畫，為期4年，預算4100萬美元，預計2027年開始部署。
防衛世界(Defense World)報導，DAPA表示，已經與LIG Nex1公司簽署了為期4年的開發合約，價值達到460億韓元(4100萬美元)，計劃在2027年能夠完成，並具備部署的能力。
其實，韓國國防部在幾年前，就已經打算委托LIG Nex1開發長程預警雷達，但是當時還沒有掌握到足夠良好的雷達性能標準，於是該計畫被取消了。如今同樣的開發案捲土重來，並且有具體的4年時限，顯示韓國的軍用電子開發廠，已經有信心能達成目標。國防官員說，政府在這項聯合開發計畫中，承擔了65％的開發成本。
長程預警雷達必須能監控和識別進入韓國防空識別區（KADIZ）的所有飛機，並且即時將訊迍發送給空軍空防指揮所，以進行後續的防禦行動。打個比方，這類似位在新竹樂山的舖爪長程預警雷達。
(中時新聞網)
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