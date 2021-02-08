北市文山區興隆公園2月6日發生女童攻擊事件，11歲女童疑因情緒不穩，突然持石頭又徒手攻擊6歲、7歲2名女童，被害女童家長看到孩子受傷，立刻通知警察到場，由於動手女童未滿12歲不受刑事追溯，警方已經通知社會局社工、教育局介入。

一名家長控訴，一名國小高年級女生2月6日在景美的興隆公園，拿石頭砸傷她女兒的頭部。（圖／翻攝自臉書木柵社團）

一名家長控訴，一名國小高年級女生2月6日在景美的興隆公園，拿石頭砸傷她女兒的頭部。（圖／翻攝自臉書木柵社團）

動手的女童母親在興隆公園附近上班，當天下午讓女童1人在公園玩耍，而被害的6歲、7歲女童分屬兩個不同家庭，其中6歲女童遭比石頭攻擊，轉而向母親哭訴，另一名7歲女童遭徒手攻擊，2名被害女童均有擦挫傷，立刻到醫院驗傷，並到警局尋求協助。

警方通知11歲女童的母親到場，得知女童時常情緒不穩，一有衝突就會攻擊他人，但因去年《少年事件處理法》對未滿12歲兒童全面除罪化，改通知學校處理，警方通知教育局、社會局介入，傷害部分則由受害者家屬提出民事求償。

被害家屬在臉書上提醒文山區附近鄰居，帶小孩去興隆公園要注意，不要讓小孩離開視線，警方已開出少年偏差行為通知單，並由社工介入輔導，被害家長同時也在LINE群組貼文並稱，「姊姊也住附近，似乎單親媽媽無力管教，擔心以後還會發生，只能大家多注意孩子」。

(中時新聞網)