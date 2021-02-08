戴樂格同意瑞薩48.9億歐元收購建議 21:002021/02/08 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IC設計商戴樂格（Dialog）周一表示已同意日本晶片商瑞薩電子（Renesas）提出48.9億歐元（約58.9億美元）收購建議。 根據協議，瑞薩以每股67.5歐元現金收購戴樂格。戴樂格股價周一在德股盤中，飆漲逾16％報約65.3歐元。 擴大汽車晶片業務 瑞薩洽談收購戴樂格 估值逾60億美元 《國際產業》老大吃老二 法商威立雅敵意收購蘇伊士 (工商 ) #戴樂格 #瑞薩 #億歐 #建議 #歐元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑪家鄉專五道路將啟用 初期暫不收費 18:112021/02/08 寶島 網路世代 人文與科技交會 07:552021/02/08 藝文副刊 苦練如打水漂 立委促尋配套舉辦 04:102021/02/06 地方新聞 黃捷罷免投票上午登場 結局看今晚 08:402021/02/06 政治 確診突破40萬例 日本審批疫苗獲進展 04:102021/02/06 全球財經 外匯探搜－兩大因素 制約美元後續風向 04:102021/02/06 產業特刊 《電機股》謝志鴻獨董登板 永大黃福雄4點回應陳世洋 11:422021/02/08 財經 瑞昱1月營收82.57億 創新高 04:102021/02/06 證券．權證 《國際產業》柴油車召回案 戴姆勒上訴遭挫敗 16:142021/02/08 財經 《國際產業》瑞薩證實 與Dialog進行收購談判 10:172021/02/08 財經 海軍退將嘆 幻象佣金比拉艦多 04:102021/02/08 焦點要聞 財經熱門新聞 砸426億購入！特斯拉宣布震撼消息 比特幣突飆5千美元 - 財經 老美搞死7奈米？陸晶片業成重大建設 中芯最新發展曝光 - 財經 600城門再大破？台積電下波殺散戶 地板價恐更慘 - 財經 特斯拉踢鐵板 陸5大單位上門 盤前股價閃跌翻黑 - 財經 先進封裝成半導體下個戰場 這2檔搶得先機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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