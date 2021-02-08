IC設計商戴樂格（Dialog）周一表示已同意日本晶片商瑞薩電子（Renesas）提出48.9億歐元（約58.9億美元）收購建議。

根據協議，瑞薩以每股67.5歐元現金收購戴樂格。戴樂格股價周一在德股盤中，飆漲逾16％報約65.3歐元。

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(工商 )

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