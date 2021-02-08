烘焙原料大廠德麥（1264）8日公告，2021年1月合併營收5.06億元，年增44.57％，不僅創下歷史單月次高紀錄，僅次於2020年12月的5.07億元，更是德麥繼2020年12月單月營收首破5億大關後，再次站上5字頭，表現亮眼。

德麥發言人邱俊榮表示，主要是受春節落點因素影響，加上中國大陸重要子公司芝蘭雅持續在「渠道」跟「產品」雙引擎策略下，帶動1月業績翻倍成長、刷新單月歷史新高，台灣市場也受惠新品帶動增長，皆是業績新動能！

邱俊榮說明，去年春節在1月，客戶備貨時間主要落前一年的12月，加上春節期間開工天數較少，都使得去年1月基期較低；而今年春節在2月，1月除了有完整的開工天數，加上客戶提前備貨拉動需求，都是關鍵因素。

不過，回到營運本業上，邱俊榮表示，1月台灣市場業績成長14.71％，主要來自「愛樂薇」跟「萊思克」兩大新代理品牌的增長，除了透過舉辦競賽活動等行銷方式，成功帶動銷量攀升，去年兩大品牌新增約1,700家客戶，且主要集中咖啡廳、高端路線的個性店、飲品通路等，隨著新通路持續拓展，亦是推動台灣市場增長的新動能。

至於中國大陸重要子公司芝蘭雅，1月業績創單月歷史新高，邱俊榮指出，主要是延續去年「渠道」跟「產品」的雙引擎策略，以原幣（人民幣）計算業績年增97.69％，加上人民幣升值，換算新台幣約成長100.29％，業績倍增。

邱俊榮並指出，馬來市場1月以原幣計算成長29.71％，但因馬幣貶值，換算新台幣成長23.69％；香港市場1月以原幣計算成長35.01％，但因港幣貶值，換算新台幣成長28.12％。四大市場同步發力下，推升1月合併營收成長44.57％。

今年1月德麥合併營收占比，分別是：台灣50.28％、中國大陸42.82％、馬來西亞4.05％、香港2.85％。

(工商 )