美國新興語音社群軟體Clubhouse近期在台灣竄紅，成為繼Podcost後最多年輕人下載使用的APP，意外促成兩岸等地網友交流及討論大陸香港、新疆、西藏議題的主題房。但最新消息指出，大陸在今天(8日)晚間，確定封鎖(屏蔽)該社群軟體。讓該軟體成為輿論焦點，但這軟體該怎麼用？民進黨立委鄭運鵬辦公室助理韓璟，整理列出10大特點。

Clubhouse就連特斯拉的執行長馬斯克、國民黨台北市議員徐巧芯、無黨籍北市議員邱威傑(呱吉)，都是使用者。而Clubhouse與其他的社群平台不同之處在於，採取的是「會員邀請制」，意即若新用戶想成為會員，就必須被「已加入」的用戶邀請，但因為每名用戶只有2組邀請碼，因此在給邀請碼時就得考慮值不值得給。

韓璟近日在臉書貼文介紹Clubhouse，她列出10大特點，專文介紹該軟體性質。

第一，在Clubhouse上面，好友不一定需要互粉(互相關注)；如果交流的對象一直是使用者原本就認識的朋友，那直接開LINE群組聊天比較快。

中國大陸8日晚間，封鎖美國新興語音社群軟體Clubhouse。大陸網友在微博發文證實。(圖/翻攝自 微博)

第二，Clubhouse不是Podcast的延伸，真的要類比，不如說它是RC(Raidcall)的延伸。因智慧手機與藍芽耳機普及，讓他有了跟RC不一樣的命運。

第三，比起多少人追蹤你/妳，追蹤誰來得更重要。「因為追蹤的人的品味，決定了你(使用者)看到的世界」。

第四，Clubhouse重視「連保連坐與推薦制」。你追蹤的人，會影響你收到什麼通知，以及能進去怎樣的房間(room/club)，而推薦者如果亂來，被推薦者也會受到相對應的處罰。

第五，追蹤有在實質運作的club，並追蹤club裡的名人，進而有機會從follower(追蹤者)成為member；有一些房間，是要member等級以上的才進得去。

第六，有的club(房間)會有固定的開台，可以視情況決定是否加到行事曆。「提醒通知」對於Clubhouse 來說是很重要的元素，因為原則上，房間內容無法回溯且不留檔。所以如何在第一時間掌握到資訊，又不被垃圾訊息淹沒，就回歸到「你追蹤誰，比誰追蹤你更重要」這一點。

第七，Moderator是房間主持人，而主持人不一定要是主講人。她認為，一個好的room，優秀的主持人比出色的主講人更重要：要懂得如何發問、如何接話、能認出台下的名人並cue上台，一個優秀的主持人，可以讓整個房間充滿活力。

第八，Clubhouse上有不少「知名Moderator」，把他們的房間當作脫口秀來經營，定期邀請來賓。如果你的英文有一定水準，可以專門追蹤主持人。聽幾場他們的秀，可以帶給你不一樣的新世界。

第九，自介在列表上只會優先顯示兩行。請把你最重要的抬頭與資訊放在頭兩行，譬如[email protected]，會提高上古神獸們(最初使用族群)主動把你拉為member的機會。

第十，這是個娛樂性／休閒性很高的場域，新時代的都會沙龍。因為多了即時性的台上台下互動，以及流動參與的特性，音樂演奏、喜劇表演、文學思辨，都很適合在上面進行。但若主力是在圖像化的創作者，個人認為不需要太浪費時間在上面。

(中時新聞網)