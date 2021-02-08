台南市長黃偉哲慰問交通警察大隊並致贈春節禮品。（洪榮志攝）

農曆春節將至，警方加強重要節日安全維護工作從3日晚上10點起跑後，台南市長黃偉哲8日晚間前往市警局交通大隊、第六分局及金華社區守望相助隊慰問，並致贈年節禮品。黃偉哲特別提醒，新冠肺炎疫情肆虐，警察同仁及協勤民力也需配合疫調、居家檢疫或隔離等防疫工作，此項工作暴露在一定的風險中，執勤時務必做好個人防護措施，保護自己也保護民眾！

警方指出，今年的加強重要節日安全維護工作，從2月3日晚上10點至2月17日晚間12點止，績效評比主要為：維護金融機構安全、交通疏導管制、士氣提振及為民服務等4大項，往年重視的刑事績效並未列入評比。

黃偉哲為感謝警察及協勤民力於春節前後加強安全維護工作的辛勞，在市警局長方仰寧、義警大隊大隊長魏正宗、民防大隊大隊長沈尚邦、守望相助巡守大隊大隊長宋俊明等人的陪同下，分別前往交通大隊、第六分局及金華社區守望相助隊等單位慰問，受到熱烈的歡迎。

黃偉哲除感謝所有警察同仁的辛勞，以及義警、民防、義交、守望相助隊、志工等協勤民力，全心全力投入治安、交通與服務工作外，也期許春節期間「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，讓民眾能安心過好年。

具有交通專長的方仰寧也說，將以「速度管理」、「路口停讓」等2大目標，從交通工程、交通宣導及取締違規等具體做法，致力改善台南市的交通問題。

市府聯合慰問結束後，第六分局也旋即分三線實施轄內慰問，由義警中隊長羅民淞、民防中隊長蘇進國、巡守中隊長張宏誠，分別與分局長陳錦文及副分局長吳麗娟、郭進成等人，共同慰問各派出所的民防及義警分隊，並至竹溪、文南、國宅、田寮、大恩、新興等巡守隊，慰勉協勤的民力夥伴們，除對大家無私奉獻表達感謝與慰勉，也期許所有協勤民力，發揮「民力無窮」的價值，協力打造安全、幸福、宜居城市持續努力。

(中時 )