全球車用晶片荒，包括德國、日本和美國都向台灣求援，行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中8日表示，當前車用晶片短缺潮，是台灣與西方國家建立更緊密關係的機會，各國已發現他們再也不能忽視台灣，而這絕對有利於台灣推展貿易。

在車用晶片短缺潮下，包括德國經濟部長阿特邁爾（Peter Altmaier）、日本政府和美國高層官員都和台灣政府與台積電等業者接觸，以確保晶片供應，鄧振中指出，每個人都看到了晶片短缺狀況，並認為再也不能忽視台灣。

鄧振中強調，也許有些國家過去認為，若它們與台灣關係太緊密，「那就麻煩了，因為中國大陸會懲罰它們」，但汽車晶片短缺凸顯了台灣的重要性，及台灣在半導體產業中的關鍵作用，因此晶片短缺問題向全世界表明，「台灣是可靠的，台灣的公司可以信賴」。

對於台灣公司是否可能在美國建設更多晶片廠，以擴展產能解決短缺問題，鄧振中認為「不會發生」，晶片的產能分配，或是否在國外擴展產能，是「商業決定，畢竟在商要言商」。

(工商 )