大同育幼院今（8日）舉辦全院師生年度感恩餐會，邀請多位長期關懷的企業社團嘉賓們蒞臨現場，歡慶2020的平安結束並迎接新的2021年到來，新北市社會局副局長許秀能也一起共襄盛舉，今年活動一樣透過企業嘉賓們準備的禮物、讓全院師生一同抽獎歡樂；而位於板橋的「來漁客夜の食堂」已連續六年來院為全院師生準備美味佳餚，讓全院師生及來賓享受一頓豐盛、幸福溫暖的團圓餐。

「來漁客夜の食堂」除了固定透過蛋商提供院內雞蛋物資需求，每一年的年節時間總是把大同感恩餐會放在心中，並主動來電表明支持感恩餐會美味餐點準備意願、今年再次率領多位員工施展技能，希望透過義煮的方式能夠讓全院師生在疫情升溫時也能享受美食團圓過個幸福好年，老闆為人低調而溫暖，表示透過感恩餐會讓員工一起身體力行做服務，讓團隊覺得溫暖的餐食也能撫慰孩童的心靈。

大同育幼院今（8日）舉辦全院師生年度感恩餐會。（大同育幼院提供）

大同育幼院院長黃劍峯表示，因著外界企業、社會大眾持續支持，大同育幼院才能陪伴協助院童安心成長，今年農曆新年前，特別邀請BiG行動夢想家文化基金會董事長韓佳宏、中和運動中心執行長顏佳瑋、㵾光文教基金會理事長李明儒、大同育幼院院友會會長凌淑真、中華海洋生技股份有限公司總經理陳樹人、無毒農等家寶寶執行長王子瑜、賀寶芙健康俱樂部總裁Golf 及Amy、瓏山林台北中和飯店李忠澤經理到場，一起和全院師生共享美食、透過孩子與老師們的分享讓企業了解2020年院內的活動及院童們的成長，因著企業捐助及人力支持，讓各項服務方案能順利推展。今天院內也特別致贈來參與的企業感謝狀，而院長與院童們也獻上歌唱活動讓全場一起同樂歡慶新的一年到來。

大同育幼院照顧的孩子們，每年春節有些可以回到親友家或寄養家庭過年，有些因家庭因素只能留在育幼院裏。院長黃劍峯今年除夕夜，也將如往年一樣邀請近幾年離院自立的院友一同回家圍爐，讓孩子們每年圍爐都有家的温暖感覺。這幾天年節將到，院內近期也陸續收到愛心年菜及紅包的捐贈，好家再有你，感謝所有關心大同育幼院的企業、團體及個人，在大家的支持下用愛包圍，讓院童能享有健康成長的一年。

(中時 )