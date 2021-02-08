非洲豬瘟肆虐全球，台日成為亞洲僅存非疫區，但隨著春節將至，民眾違規郵寄疫區肉品的包裹增加，為堵住非洲豬瘟，蔡英文總統9日將赴臺北港視察檢疫及物流作業狀況並慰勉工作人員，預計宣示政府堵住非洲豬瘟的決心，並呼籲全民配合防疫。

大陸日前再度出現新一波非洲豬瘟疫情，香港也爆出案例，7日元朗一間養豬場的豬隻樣本先前檢測到非洲豬瘟陽性反應，緊急將800多頭豬隻銷毀，歐洲也持續有國家淪陷。

台灣雖為非疫區，但鄰近疫區豬肉製品來勢洶洶，根據統計，2018年至2019年在邊境採樣非法攜帶進入豬肉製品，採樣2730件，有203件驗出非洲豬瘟陽性反應。光是去年中秋節前的9月1日至15日，就在郵包查獲21件動物產品，其中8件為豬肉月餅。今年以來也已查到多件違規寄送豬肉製品包裹。

由於春節期間是送禮及返鄉高峰期，因應春節將至，同時鼓勵CIQS全體單位守護邊境辛勞，蔡英文總統9日將赴臺北港視察非洲豬瘟檢疫及慰勉臺北港工作人員。

蔡英文也預計前往臺北港國際物流公司，視察來自各國的包裹查驗狀況，預計將會公開宣示政府防堵疫情的決心，同時呼籲民眾不要自疫區郵寄肉類製品，全民共同防止非洲豬瘟入侵。

(中時 )