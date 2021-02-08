春節連續假期將至，新北市各風景區預計有大量遊客湧入，為了讓每一位遊客歡度連假假期，新店警分局特地於轄內碧潭風景區、陽光運動公園、石碇淡蘭博物館及坪林茶業博物館設置機動派出所，以淨化社會治安及交通熱點為主，提高見警率並主動接觸民眾，提供服務與關懷，達到治安維護及為民服務雙重目標。

新店警分局表示，藉由「機動派出所」的設置與執行，間接加強轄區各項治安、交通、為民服務、犯罪預防及協助民眾舉家外出住居所安全維護等工作宣導。春節期間舉家出遊，無人在家的狀況下，容易成為宵小目標。

春節期間，新北市新店警分局特地於轄內碧潭風景區、陽光運動公園、石碇淡蘭博物館及坪林茶業博物館設置機動派出所。（新店警分局提供）

春節期間，新北市新店警分局特地於轄內碧潭風景區、陽光運動公園、石碇淡蘭博物館及坪林茶業博物館設置機動派出所。（新店警分局提供）

除夕前結帳、新春開工，民眾之存款、提款活動頻增，也易遭歹徒覬覦行搶，警方針對上述情形，提供民眾舉家外出居家安全維護服務，並設有多國語言版本的申請表，讓服務範圍擴及外僑，亦提供「護鈔」等貼心服務措施，有需要的民眾均可以撥打「110」或洽轄區派出所。

新店警分局表示，安和陽光運動公園櫻花盛開，不妨過年期間撥空前來賞櫻「偽出國」，感受落櫻紛飛的美感。前往人潮擁擠的地方，除注意隨身攜帶物品外，也應全程配戴口罩，隨時針對手部消毒。期能透過機動派出所的設置，營造「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓民眾度過一個順心如意的春節假期。

(中時 )