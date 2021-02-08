農曆年節將至，北京當局卻在節前針對市場大動作，大陸國家市場監管總局不僅7 日發布「國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南」（簡稱反壟斷指南），等同對阿里巴巴、美團以及騰訊等平台經濟業者進行監管，最新消息指出，電動車大廠特斯拉遭大陸5大單位找上門，討論部分大陸用戶所引發的紛爭。

特斯拉找上門的主要原因，跟先前有大陸的特斯拉車主遇上消費糾紛有關。對此，陸媒綜合報導指出，大陸國家市場監管總局與中央網信辦、工業和資訊化部、交通運輸部以及應急管理部消防救援局，就消費者針對特斯拉車款異常加速、電池起火、車輛遠端升級(OTA)等問題，找來特斯拉汽車(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司。

報導指出，北京當局希望特斯拉嚴格遵守大陸法律法規，加強內部管理，落實企業品質安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。大陸國家市場監管總局上周公告，特斯拉召回在大陸Model S和Model X，主要是召回的部分車款所搭載的eMMC多媒體儲存卡，會隨著時間耗盡每個儲存單元壽命周期，這可能導致中央顯示螢幕軟體功能受損，所以才會有該行動。

特斯拉周一(8日)盤前股價本來維持上漲趨勢，但隨著消息公布一度閃跌翻黑，一度下挫超過1%，隨後迅速恢復漲勢，截至台灣時間8日晚間9點15分，特斯拉盤前股價上漲2.58%。

(中時新聞網)