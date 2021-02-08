在沖繩宜野座進行春訓的阪神虎隊，陣中的台灣左投陳偉殷今（8）日進行第3次牛棚練投，一共投了77球，包括變速球、曲球、二縫線速球等球種。整體投球動作順暢，變化球控制力十足，阪神隊監督矢野燿大看著殷仔投球的左臂並且對他表示：「15勝就麻煩你了。」意思是殷仔今年的任務是拿下15場勝投。

陳偉殷在大聯盟一共拿下59勝、日職也有36勝，加上今年35歲，經驗非常豐富，因此矢野燿大監督希望他能夠一口氣拿下兩位數勝投，甚至是高標準的15勝。過去陳偉殷在日職單季最多勝投是2010年的13勝10敗，在大聯盟則為2014年的16勝6敗。

阪神隊是從本月1日開始春訓，陳偉殷進度很快，已進入第3次牛棚練投。除了投球數比上次多了33球，球種也增加了變速球等拿手球路，逐漸拿出看家本領，也讓矢野監督感到放心，才會提出今年球季拿下15勝的要求。

此外，矢野燿大今天也查看了其他投手練投的狀況，像是選秀第8順位選進來的石井大智，他投了60球，包括下沉球等球種。另一名左投高橋遙人也投了65球之多，還有小川一平投了74球、谷川昌希投了45球。

(中時 )