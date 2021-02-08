新北市永和警分局警員與里長共同關懷獨居長者。（永和警分局提供）

新北市永和分局員警透過平日勤區查察，發現轄區獨居老人生活較無依靠，特別在執行「110年加強重要節日安全維護工作」期間，利用農曆年節前夕，深入鄰里走入社區訪視、關懷獨居長者，致贈慰問生活用品，以落實「民眾安心」的核心主軸，讓民眾溫馨度佳節。

新生派出所警員黃世傑、偕同下溪里里長林敏德與民防分隊小隊長吳富連等人，於2月3日下午深入鄰里訪視獨居長者表達慰問之意，受關懷的賴姓婦人表示：現已年逾八十，子女在外地工作，平時獨居在家，今日收到白米等民生物資，讓她覺得備感暖心，也讚嘆警察真的是人民的保姆。

永和警分局表示，即日起展開加強重要節日安全維護工作，透過這次的關懷活動，將善心資源、服務能量送入鄰里，同時結合轄區里長及義警、民防、義交等民間力量，一同合力向民眾宣導春節期間可就近向派出所申請「民眾舉家外出居家安全維護」及「鉅額現金存、提款護鈔」等服務，並強調警方於年節期間維護治安、交通工作與為民服務作為沒有假期，要讓永和地區居民都能快樂歡度春節。

(中時 )