藝人曾國城被雞排妹控訴壓胸後，廣告導演馮云7日也指控20多年前當妝髮師時，曾被對方故意用腿磨蹭，對此，曾國城稍早表示：「未來，我會更加謹慎小心，避免因為工作和節目內容讓任何人有不舒服的感受」，馮云也做出回應了。

據《聯合報》報導，馮云聽聞曾國城的回應後，表示並不是很在意曾國城的回應，只希望自己的PO文能發揮正面效應，「每個人的反應都是自己的事情，我都尊重。」希望有類似經歷的受害者，甚至對曾國城，都能有正面的助益。

廣告導演馮芸。（圖／翻攝自馮云臉書）

馮云7日在臉書透露20多年前曾當過妝髮師，「當我幫曾先生化妝的時候，他會用腿很紮實（或者說很故意的）亂滑亂磨蹭著我的腿（當時手有沒有故意的碰到胸部我模糊了 應該有吧）」，原本以為時間久了就能淡忘，沒想到過了20多年仍覺得做噁，並表示很感謝雞排妹這次挺身而出，讓她有機會吐出二十幾年前被自己深埋起來的感受。

而曾國城8日仍照常工作，透過經紀人表示：「出道三十年來，跟我共事過的工作人員和藝人超過上千人，大家應該都能感受到我對工作的熱忱。未來，我會更加謹慎小心，避免因為工作和節目內容讓任何人有不舒服的感受。希望無論男女老幼，每一個人在工作或生活上，都能受到尊重與關懷，謝謝大家。」

(中時新聞網)