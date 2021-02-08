台灣早期曾發生過一起駭人聽聞的爆炸命案，當時歹徒特地選在「全台第一間麥當勞」犯案，震驚當時社會。不過，經歷爆炸事件後，如今這間位在台北市松山區的「麥當勞民生店」卻平穩挺過近幾年餐飲市場的衝擊，屹立不搖37年，成為全台灣最長壽的麥當勞店家。

台灣首間麥當勞創立於1984年，位在台北市松山區民生東路三段「吉祥大樓」裡。當時全台第一家麥當勞開幕可說是轟動一時，《飛呀！科學小飛俠》的作者，知名作家張哲生近日在臉書上分享，民生店開幕還不到一個月，就以單日衝破新臺幣一百萬元的業績，勇奪當時全世界7千5百餘家麥當勞連鎖店的單週營業額最高紀錄。

張哲生在臉書上貼出一張對比圖，分別是1984年民生店開幕當天的照片，與2013年到訪再次拍攝的照片。張哲生回憶，「自己第一次吃麥當勞，就是坐在這家的戶外座位喝香草奶昔、吃薯條。」他更透露，當年麥當勞餐點的價格為：一般漢堡30元、炸薯條18元、咖啡25元、聖代35元、奶昔40元、麥香魚58元、大麥克漢堡78元。

不過，張哲生也提到，麥當勞的興起卻也成為恐怖爆炸案的目標，在1992年，有歹徒就在全台第一間麥當勞內安裝精密炸彈，恐嚇取財，造成一名年僅24歲的防爆警員因此殉職，相當令人遺憾。

張哲生在臉書上貼出1984年民生店開幕當天的照片，與2013年到訪再次拍攝的對比圖。（圖／張哲生授權提供）

經歷恐怖炸彈命案後，民生麥當勞店不畏懼近幾年速食店收店潮，仍屹立不搖37個年頭，挺立在台北市松山區民生東路三段135號（現址）上。根據《ettoday》報導，房仲業者李鎮方表示，麥當勞民生店雖然距離熱鬧商圈、捷運站有段距離，但由於周圍外商公司、辦公大樓林立，加上僅鄰民生社區、民生重劃區，仍有許多消費族群支撐。因此讓民生店能成為不僅是全台第一間麥當勞，更是全台最長壽的麥當勞。

麥當勞民生店成為不僅是全台第一間麥當勞，更是全台最長壽的麥當勞。（圖翻攝自GoogleMap）

(中時新聞網)